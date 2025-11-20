ETV Bharat / health

ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

IRON DEFICIENCY FOOD
ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 20, 2025 at 5:18 PM IST

5 Min Read
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ: ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜੀਭ ਦੁੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੇਆਰਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ।

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ: ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਕਦਾਰ ਛਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਲੱਤ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ RLS ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤਣਾਅ, ਖੁਜਲੀ, ਦਰਦ, ਕੰਬਣੀ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਕੜਵੱਲ, ਜਲਣ, ਇੱਕ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨ ਲੱਤ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ: ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਜਾਂ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁਰਭੁਰਾ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਹੁੰ: ਭੁਰਭੁਰੇ ਨਹੁੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਫਟਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਭੁਰਭੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭੁਰਭੁਰੇ ਨਹੁੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਚਮਚੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੁੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਚਮਚੇ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰ ਦਰਦ: ਸਿਰਦਰਦ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਲਾ ਰੰਗ: ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਨਹੁੰਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠਲੀ ਪਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

