ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ

ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : February 15, 2026 at 11:15 AM IST

ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ, ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ (ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ) ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।

ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ?

ਪੀਲੀਆ: ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ: ਮਾਇਓਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਥਕਾਵਟ: ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਲੀਵਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੇਟ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿੱਲਜੁਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੂਨ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਲੀਵਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

