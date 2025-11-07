ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਕੈਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 3:08 PM IST
ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਚਾਅ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ "ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਘਟਣਾ: WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਪੇਟ, ਅਨਾੜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ: ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।
ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾਨੋਮਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਿਲ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ, ਖੁਰਕਦਾਰ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਮੋਮੀ ਧੱਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ: ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼, ਦਸਤ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਜੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥਕਾਵਟ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਗੰਭੀਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ, ਅਣਜਾਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਫਸਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੇ, ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨਿਗਲਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਫਸਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਘੱਗਾਪਣ: ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਘੱਗਾਪਣ ਜਾਂ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਾਪਣ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੋਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-