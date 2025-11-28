ETV Bharat / health

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

HEART ATTACK
HEART ATTACK (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 28, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆਉਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ)। ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਾਰਥ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਾਰਥ ਰੈਡੀ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

  • ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੇਟਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ
  • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
  • ਪੈਰਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
  • ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
  • ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
  • ਘਰਘਰਾਹਟ
  • ਖੰਘ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਖੰਘ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਬਲਗ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ
  • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਡਾ. ਸਾਰਥ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ:-

  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਬੇਹੋਸ਼ੀ
  • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
  • ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
  • ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
  • ਖੰਘਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਬਲਗ਼ਮ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  5. ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  6. ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
  7. ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
  8. ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਰ ਜਾਂ ਜਾਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  9. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  10. ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਰਥ ਰੈੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।-ਡਾ. ਸਾਰਥ ਰੈੱਡੀ

