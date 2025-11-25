ETV Bharat / health

ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ASTHMA ATTACK TREATMENT
ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? (Getty Image)
ASTHMA ATTACK TREATMENT: ਦਮਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ "ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਮਾ " ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਲਰਜੀਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  2. ਘਰਘਰਾਹਟ
  3. ਖੰਘ
  4. ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਕੜਨ
  5. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  6. ਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  7. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟ, ਲੰਗ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NHLBI) ਅਨੁਸਾਰ, ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਖੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  8. ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  9. ਨੀਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ
  10. ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
  11. ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  12. ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  13. ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦਮਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਮਾ ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀਨ, ਧੂੰਆਂ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ

  1. ਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੂੜ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
  2. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ
  3. ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ
  4. ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
  5. ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ASTHMA ATTACK SYMPTOMS
ASTHMA ATTACK CAUSES
ASTHMA ATTACK MANAGEMENT
ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ
ASTHMA ATTACK TREATMENT

