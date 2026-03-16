ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।

SYMPTOMS BEFORE KIDNEY FAILURE
SYMPTOMS BEFORE KIDNEY FAILURE
By ETV Bharat Health Team

Published : March 16, 2026 at 10:52 AM IST

ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਤੁਲਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਦੋ ਬੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਸੋਜ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲੀ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 85-90 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ

ਅੰਤਮ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ESKD) ਜਾਂ ਪੜਾਅ 5 CKD ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਅ eGFR (ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਪੜਾਅ I: ਤੁਹਾਡਾ GFR 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  2. ਪੜਾਅ II: ਤੁਹਾਡਾ GFR 60 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ 89 ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  3. ਪੜਾਅ III: ਤੁਹਾਡਾ GFR 30 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ 59 ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਪੜਾਅ IV: ਤੁਹਾਡਾ GFR 15 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ 29 ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
  5. ਪੜਾਅ V: ਤੁਹਾਡਾ GFR 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ GFR 60 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ 89 ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਪੜਾਅ I ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ)
  2. ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
  3. ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  4. ਸੋਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
  5. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
  6. ਕੜਵੱਲ
  7. ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
  8. ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਣਾ।

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਸ਼ੂਗਰ
  2. ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  3. ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
  5. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸਧਾਰਨ
  6. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੋ
  7. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
  8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs) ਵਰਗੀਆਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

