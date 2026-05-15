ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

STROKE SYMPTOMS AND WARNING SIGNS
ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 15, 2026 at 3:18 PM IST

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਅਕਸਰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੀਡੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ, ਥਕਾਵਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ: ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...

  • ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਝੁਕਣਾ
  • ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
  • ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
  • ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਲਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਇਸਕੇਮਿਕ ਹਮਲੇ (TIA) ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-

  • ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ
  • ਉਲਝਣ
  • ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ: ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-

  • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
  • ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ
  • ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ
  • ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ
  • ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ: ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

  • ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਹੋਣਾ

ਹਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਊਰਲਜਿਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ: ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  • ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਅਚਾਨਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ
  • ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣਾ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

  • ਅਚਾਨਕ
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
  • ਨਿਰੰਤਰ
  • ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ

ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

