ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਸੰਕੇਤ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 1:02 PM IST
ਲੀਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਇਹ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। liver.org.au ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਫ੍ਰੇਨਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥਕਾਵਟ, ਪੀਲੀਆ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼: ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ੍ਹਣਾ: ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ: ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
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