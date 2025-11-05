ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2025 at 5:52 PM IST
PREGNANCY TIPS: ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਜੇਕਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਰੀਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਰੀਨ ਸੇਠੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਰੀਨ ਸੇਠੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ?
ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ, ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰੇ ਨਹੁੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਓਮੇਗਾ-3 ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ-3 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਓਮੇਗਾ-3 ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਡੇ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ: ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਬਣਨ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਵਲਾ, ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਰਮ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ: ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖਾਨੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-