ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Health Team

Published : March 10, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
VITAMIN B12 DEFICIENCY SYMPTOMS: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਬਾਲਾਮਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

ਮੀਟ: ਮੀਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੱਛੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਮਨ ਅਤੇ ਟਰਾਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ12 ਸਗੋਂ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਇਟੈਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਲਮਨ ਖਾਧਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਲਮਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਟੈਕਸਾਸ ਏ ਐਂਡ ਐਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਵੀ. ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਮਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਡੇ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅੰਡਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.1 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨਾਜ: ਅਨਾਜ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਨਾਜ ਖਾਓ। ਓਟਸ ਅਤੇ ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਮੀਰ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਅੰਡੇ, ਸੂਪ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਟੋਫੂ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਫੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਟੋਫੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੀਨ ਕਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਪਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

