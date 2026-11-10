ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ? ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ? ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 10:31 AM IST
DIABETES DURING THE FESTIVE SEASON: ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਓਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਓਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ: ਅਮਿਤ ਛਾਬੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਓਹਾਰ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ?
- ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ: ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ।
- ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ: ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੀਟੋਐਸੀਡੋਸਿਸ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
- ਸ਼ੂਗਰ-ਫ੍ਰੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ: ICMR-NIN ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਟੀਟੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ: ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ 70mg/dL ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ: ਟਾਈਪ-1 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਭੋਜਨ ਨਾ ਛੱਡੋ: ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮਠਿਆਈ ਕਦੇਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਹੌਲੀ ਪਚਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ: ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਤਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਵਧੇ।
- ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਨੀਰ, ਟੋਫੂ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ, ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ ਦੇ ਸੋਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ: ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀ ਰੀਫਾਇੰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਚੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ: ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਚੀਆ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮਖਾਨੇ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣੋ।
- ਘਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਠਿਆਈ: ਘਰ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਗੀ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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