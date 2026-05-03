ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

DIET FOR DIABETICS
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 3, 2026 at 12:52 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਭੋਜਨ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸਾਹਨੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਕਲੀ ਸੁਆਦਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸਾਹਨੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਟਾਰਚੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
  2. ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਓਟਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  4. ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਲਈ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫਲ ਚੁਣੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
  2. ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਬਰੈੱਡ, ਪਾਸਤਾ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  3. ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ-ਫੈਟ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

