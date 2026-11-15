ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 2:27 PM IST
ਇੰਦੌਰ: ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। IDF ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 11ਵੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਟਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਰੀਬ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ
- ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ
- ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 18.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਖ ਵਧਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਜੁਲਕਾ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
- ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
- ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ, ਪੈਕੇਜ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ
- ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ ਅਤੇ ਐੱਚਬੀਏ1 ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਚਬੀਏ1 ਸੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-2 ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੇਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ
- ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ: 70 ਤੋਂ 99 mg/dL
- ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 140 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ
- HbA1c: ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਆਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।- ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਚੌੜਾ, ਡਾਇਬੈਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਜਖ਼ਮ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਅਤੇ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਚੌੜਾ, ਡਾਇਬੈਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਰੁਟੀਨ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਵਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ
ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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