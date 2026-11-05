ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 8:53 PM IST
ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਬਰਫ਼ੀ, ਲੱਡੂ, ਕਾਜੂ ਕਟਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨ ਪਾਪੜੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸੁਆਦੀ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਜੂ ਕਟਲੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?", "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਭੁੱਖ, ਸੁਆਦ, ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਮੋਲ ਰਾਠੌੜ, ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ
ਕੈਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖੀਰ ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਕਟਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਮੋਲ ਰਾਠੌੜ, ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕਸ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮਖਾਨੇ, ਹਲਕਾ ਪੋਹਾ, ਢੋਕਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ, ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਵੱਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਓ, ਪਾਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਮੋਲ ਰਾਠੌੜ, ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (2024) ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-