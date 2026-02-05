ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NORMAL PULSE RATE FOR CHILDREN: ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦਰ 60 ਤੋਂ 100 ਧੜਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (bpm) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 60 ਧੜਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਕੀ ਹਨ?
ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100 bpm ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਦਕਿ ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 60 bpm ਤੋਂ ਘੱਟ)। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਖਿਡਾਰੀ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 80.2 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 75.3 ਤੋਂ 78.5 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 73.0 ਤੋਂ 73.9 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦਰ
|ਉਮਰ
|ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ
|ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ
|70 - 190 bpm
|1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
|70 - 190 bpm
|11 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ
|60 - 100 bpm
|18 ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
|56 - 65 bpm
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦਰ
|ਉਮਰ
|ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ
|21 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|55 - 65 bpm
|26 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|57 - 66 bpm
|31 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|58 - 67 bpm
|36 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|57 - 67 bpm
|41 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|56 - 65 bpm
|46 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|56 - 65 bpm
|51 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|56 - 65 bpm
|56 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|56 - 65 bpm
|61 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|56 - 65 bpm
|65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|56 - 65 bpm
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 60 ਅਤੇ 90 bpm ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 90 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕੋ।
