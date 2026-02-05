ETV Bharat / health

ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

NORMAL PULSE RATE FOR CHILDREN
NORMAL PULSE RATE FOR CHILDREN (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NORMAL PULSE RATE FOR CHILDREN: ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦਰ 60 ਤੋਂ 100 ਧੜਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (bpm) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 60 ਧੜਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਕੀ ਹਨ?

ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100 bpm ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਦਕਿ ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 60 bpm ਤੋਂ ਘੱਟ)। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ

  1. ਖਿਡਾਰੀ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 80.2 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 75.3 ਤੋਂ 78.5 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 73.0 ਤੋਂ 73.9 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦਰ

ਉਮਰ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ
ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ70 - 190 bpm
1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ70 - 190 bpm
11 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ60 - 100 bpm
18 ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 56 - 65 bpm

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦਰ

ਉਮਰ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ
21 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ55 - 65 bpm
26 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 57 - 66 bpm
31 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 58 - 67 bpm
36 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ57 - 67 bpm
41 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 56 - 65 bpm
46 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 56 - 65 bpm
51 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 56 - 65 bpm
56 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 56 - 65 bpm
61 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ56 - 65 bpm
65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 56 - 65 bpm

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 60 ਅਤੇ 90 bpm ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ 90 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PULSE RATE BY AGE
NORMAL PULSE RATE FOR YOUNG PEOPLE
PULSE RATE HOW TO CHECK
ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
NORMAL PULSE RATE FOR CHILDREN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.