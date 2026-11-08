ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 8, 2026 at 11:44 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਿਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।-ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ
ਜਲਣ ਲਈ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਜਲਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।-ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ
ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਮ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ।-ਡਾ. ਅਤੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ
ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਿਆਹੀ, ਹਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ, ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮਲਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ: ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛਾਲੇ ਨਾ ਪਾੜੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾੜੋ। ਇਹ ਛਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਉਤਾਰੋ: ਜੇਕਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
- ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਆਮ ਪਤਲੀ ਰੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜੋ ਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਟਾਪ, ਡ੍ਰੌਪ, ਐਂਡ ਰੋਲ" ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਰੋਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।
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