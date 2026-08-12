ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ 5 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਹਲਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : August 12, 2026 at 10:39 AM IST
ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਫ੍ਰੇਨਿਕ ਨਰਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਨਰਵ ਮਾਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Liver.org.au ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਥਕਾਵਟ, ਪੀਲੀਆ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੂਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ: ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਵਨੀ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ੍ਹਣਾ: ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਥਕਾਵਟ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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