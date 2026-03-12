ETV Bharat / health

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ Nick Jonas ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ...

ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆ ਕਿਬੇਲ ਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

NICK JONAS SISTER DEATH
NICK JONAS SISTER DEATH
Published : March 12, 2026 at 10:44 AM IST

ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸੌਤੇਲੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆ ਕਿਬੇਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਨਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਇਆ ਕਿਬੇਲ ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਲਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਇਆ ਕਿਬੇਲ ਦਾ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਿਓਕੋ ਕਿਬੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਓਕੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਲਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਸੌਣ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਾਧੂ ਤਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ, ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਗਰ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੂਡ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਕੰਬਣੀ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

  1. ਕੀਸਰ-ਫਲੀਸ਼ਰ ਰਿੰਗ - ਕੌਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ - ਅੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ - ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣ - ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕੰਬਣੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮੂਡ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਤਰਲ ਧਾਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਡੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਸਧਾਰਨ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੁੰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਲਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣ

  1. ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ।
  2. ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ।
  3. ਘਟੀ ਹੋਈ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ।
  4. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ATP7B ਨਾਮਕ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ... ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।" ਨਿੱਕ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

