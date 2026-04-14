ਕੀ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ? ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 14, 2026 at 12:23 PM IST
WHAT CAUSES DROOLING: ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਸੌਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਥੁੱਕ ਉਦੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੁੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਮੀ ਰੱਖਣ, ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੱਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫਸ ਇਨ ਓਰਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2014 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੁੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਥੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਥੁੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਥੁੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੁੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ - ਯੂਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਦਵਾਈਆਂ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਡੇਟਿਵ, ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ - ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। OSA ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੁੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੁੱਕ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ?
ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਬਿਮਾਰੀ - ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੁੱਕ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ।
ਸਟ੍ਰੋਕ - ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ - ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਐਮੀਓਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਟਰਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (ਏਐਲਐਸ) - ਇਸਨੂੰ ਲੂ ਗੇਹਰਿਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ - ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਥੁੱਕ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (ਐਮਐਸ) - ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਲਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ (ਟੀਬੀਆਈ) - ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਥੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਹਾਈਪਰਸੈਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲੋਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਸੀਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ3) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਲਾਗਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਸੈਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
