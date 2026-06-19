ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Published : June 19, 2026 at 10:45 AM IST
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਦਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖੇਪਣ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਚਿੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ BMI ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ - ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੰਜ-ਪਰਜ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ - ਬਿੰਜ-ਪਰਜ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਤੀਬਰ ਡਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿੰਜ-ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਲਾਬ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਟੀਪੀਕਲ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਐਟੀਪੀਕਲ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟੀਪੀਕਲ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਅਤੇ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਭੋਜਨ, ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਣਾ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
- ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰਾ
- ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੁਲਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ।
- ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ
- ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਘਾਟਾ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧਣਾ।
- ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਣਾ
- ਸੁੱਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹੁੰ
- ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ
- ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾ ਆਉਣਾ
- ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
- ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
- ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਖ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਆਵੇਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਦੋਸਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ: ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਮਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਪਿੰਜਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟੁੱਟਣਾ
- ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
- ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ
- ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ
- ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ
ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕੈਪਸੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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