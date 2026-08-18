ETV Bharat / health

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੁਟੀਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ROUTINE AFTER BREAST CANCER
ROUTINE AFTER BREAST CANCER (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2026 at 12:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ROUTINE AFTER BREAST CANCER: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਐਨਰਜੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਵਿਦੁਸ਼ੀ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੁਟੀਨ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਕਸਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਏ। ਸੈਰ, ਹਲਕੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਯੋਗਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਤਾਕਤ ਸਿਖਲਾਈ: ਤਾਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ।

ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸਹੀਂ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਿਓ: ਸਰੀਰਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ, ਮੁੜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇਣ। ਧਿਆਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤਣਾਅ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਡਰ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥਕਵਾਟ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਟੀਨ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਿਓ।

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਰੁਟੀਨ ਉਹ ਹੂੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਹੀਂ ਉਦੇਸ਼, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਭਰਪੂਰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BREAST CANCER TREATMENT
PLANNING AFTER CANCER TREATMENT
BREAST CANCER TREATMENT OPTIONS
BREAST CANCER SYMPTOMS
ROUTINE AFTER BREAST CANCER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.