ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ?
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 10:13 AM IST
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਅਕਸਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs), ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH) ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਲਣ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਤੀਬਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਪੇਡੂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।--ਡਾ. ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਫੀਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਤਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਪਾਚਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ (PSA) ਟੈਸਟ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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