ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ UTI ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ UTIs ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 10:30 AM IST
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (UTIs) ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ UTI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ UTI ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ UTI ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (UTIs) ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਨੀ ਮਹਿਤਾ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ
- ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ, ਪੇਡੂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ UTIs ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ UTI ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਬੁਖਾਰ
- ਠੰਢ
- ਪਿੱਠ ਦਰਦ
- ਉਲਟੀਆਂ
ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UTIs ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਲਚਰ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲਾਜ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ UTIs ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੋਨੀ ਮਹਿਤਾ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ
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