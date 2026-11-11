ਖੰਘ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ?

ਖੰਘ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ?
ਖੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 1:18 PM IST
PROBLEMS CAUSED BY COUGHING: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿਲ ਅਲਵਾਨੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ?
- ਦਮਾ: ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸੀਓਪੀਡੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
- ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਐਕਟੇਸਿਸ: ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
- ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ: ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੰਘ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ (GERD): ਖੰਘ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਅਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੰਘ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਨੱਕ ਦੀ ਬਲਗਮ: ਨੱਕ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਲਗਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ: ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ।
ਖੁਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਘਰਾਹਟ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਗ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
- ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਖੰਘਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
- ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਘਨ
- ਖੰਘ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
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