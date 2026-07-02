ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 2, 2026 at 12:41 PM IST
BAD TO SIT ON TOILET FOR 40 MINUTES: ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ, ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਡੂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਗੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ, ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕੋ। ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ, ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ, ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼, ਟੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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