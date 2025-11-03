ETV Bharat / health

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਗੱਲ!

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਦਾ?

ਡਾ. ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs), ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣਤਰ, ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸੋਜ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਆਊਟਲੈੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ: ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ

ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ,"ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਓ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

