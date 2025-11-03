ਟੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੰਕੇਤ?
ਟੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : November 3, 2025 at 10:17 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੱਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਿਮਲਾ (IGMC) ਦੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।-ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 42 ਸਾਲਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਆਉਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ IGMC ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ (ਐਂਟਰਾਈਟਿਸ) ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਟੱਟੀ?
- ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਹੈ।
- ਟੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ।
ਟੱਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ?
- ਭੁਰਾ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ
- ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ: ਪਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ।
- ਕਾਲਾ: ਪੇਟ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
- ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ: ਕਬਜ਼
- ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਟੱਟੀ: ਡਾਇਰੀਆਂ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਟੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਰੰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"-ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਘੱਟ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?
ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1-3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ।"
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ (ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਛਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬੋਅਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
- ਤਣਾਅ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ।
- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਟਾਇਲਟ ਜਾਓ। ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
