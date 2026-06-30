ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 12:28 PM IST
STANDING TOO LONG RISKS: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਾੜੀਆਂ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਜ: ਸੋਜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ: ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
- ਖਿੱਚਣਾ: ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ: ਮਾਹਿਰ ਹਰ 30 ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਚੰਗੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ: ਨਰਮ ਤਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4591921/
https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/36/39/2643/2398317?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8149936/
https://blogs.bcm.edu/2022/12/22/combat-the-effects-of-prolonged-standing/
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