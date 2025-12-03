ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ

ETV Bharat / health

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ROASTED CHICKPEAS SIDE EFFECTS
ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ (Getty Image)
ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਾਮਾਈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਾਮਾਈਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FSSAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੂਡ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਔਰਾਮਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?

ਔਰਾਮਾਈਨ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਾਮਾਈਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਔਰਾਮਾਈਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਟਿਊਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਔਰਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  2. ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  5. ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਖਤਰਨਾਕ?

ਦਰਅਸਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਾਮਾਈਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਾਮਾਈਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਅਸਲੀ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ: ਛੋਟੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  2. ਮਿਲਾਵਟੀ ਛੋਲੇ: ਵੱਡੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  3. ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ: ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਘੁਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹਨ।

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਲੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  4. ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  6. ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  7. ਇਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਰਿਆ ਪੇਟ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

