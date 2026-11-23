ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਣ ਲਓ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 10:29 AM IST
ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਾਉਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਲਗ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੋਡਾਲੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰਾਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰ ਵਧਣਾ: ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਆਦਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ: ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਗੰਧ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਖੁਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਉਸਦਾ ਰੰਗ, ਸੁਆਦ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਜੋ ਬਾਲਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 591 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 535 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 50 ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਕੋਡਾਲੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ।-ਡਾ. ਕੋਡਾਲੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ
- ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ।
- ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦਿਓ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ, ਗੰਧ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।