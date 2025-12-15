ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਬਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ?
ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਆਂ ਹਨ।
Published : December 15, 2025 at 12:20 PM IST
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ੋਨ, ਟੀਵੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਨੈਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ।
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਨੀਤਾ ਮਾਮਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। 50% ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਗ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 25% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ 15% ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਲੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਨੀਤਾ ਮਾਮਿਲਾ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20 ਵਾਰ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
