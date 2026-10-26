ਮਸਾਜ ਗਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ?
ਮਸਾਜ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 4:05 PM IST
MASSAGE GUN SIDE EFFECTS: ਮਸਾਜ ਗਨ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਾਜ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਸਾਜ ਗਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਟਾਂ, ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸਯੁਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਐਸ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ
ਮਸਾਜ ਗਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਾਜ ਗਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਗਨ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗਰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਧਮਨੀਆਂ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸਯੁਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਐਸ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਸਾਜ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਕੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਉੱਪਰਲੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
ਮਸਾਜ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਮਸਾਜ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋ।
- ਇਸਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਪਸਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪਿੱਠ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਰੈਬਡੋਮਾਇਓਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸਾਜ ਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੋਚਾਂ, ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੱਛਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਟਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੂਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਧੱਫੜ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਚਮੜੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਦਾਗਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਯੁਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਐਸ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ
ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੋਜ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ
ਕੋਮਲ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਵਾਂਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮਸਾਜ ਗਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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