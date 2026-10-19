ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ? ਵਰਤ ਲਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 1:00 PM IST
TIPS FOR TRAVELING DURING PREGNANCY: ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ" ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੰਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
- ਸੈਂਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੋਗੇ।
- ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਬੋਤਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਸਕੋ।
- ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਣ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ।
ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।
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