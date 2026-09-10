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ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖਰਾਬ ਖੁਰਾਕ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

LUNG CANCER TREATMENTS
LUNG CANCER TREATMENTS (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2026 at 12:20 PM IST

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ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। IARC ਦੇ GLOBOCAN 2022 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਛੋਟੇ ਕਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਗੈਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜ ਅਤੇ DNA ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। IARC ਆਊਟਡੋਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੁਰਾਣਿਕ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ, ਭਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੁਰਾਣਿਕ

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LUNG CANCER SYMPTOMS
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