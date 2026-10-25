ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੰਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : October 25, 2026 at 12:44 PM IST
ਘਰੇਲੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਦੇ ਹੋ। ਘਰੇਲੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਕੇ. ਸੇਸ਼ੀ ਕਿਰਨ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਨਿਯਮਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਕੇ. ਸੇਸ਼ੀ ਕਿਰਨ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ - ਮਾਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਪਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ - ਮਾਪਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਭਗ 10 mmHg ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਫ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।
- ਗਲਤ ਕਫ਼ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਫ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
- ਗਲਤ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ - ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੂਰਾ ਬਲੈਡਰ - ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 mmHg ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਸਰਤ - ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਾਪਣਾ - ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵਾਈਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਕਸਰ ਕਲੀਨਿਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ 5 mmHg ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 mmHg ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਫ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨੀਟਰ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਫ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਚੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ।
- ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਐਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ?
- ਕੈਫੀਨ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੋ।
- ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਬਾਂਹ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ।
- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਓ।
- ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਪੋ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਇਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੌਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਘਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: "ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੋਟ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ": ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ "ਮਾਸਕਡ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ": ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋ।-ਡਾ. ਕੇ. ਸੇਸ਼ੀ ਕਿਰਨ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਂਜ
- ਆਮ: 120/80 mmHg ਤੋਂ ਘੱਟ
- ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ: ਸਿਸਟੋਲਿਕ 120–129 ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਰੀਡਿੰਗ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ
- ਪੜਾਅ 1 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: 130–139 ਜਾਂ 80–89
- ਸਟੇਜ 2 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: 140/90 ਜਾਂ ਵੱਧ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 180/120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 180/120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ 130/80 ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨੀਟਰ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
- ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਦਲੋ ਨਾ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨੋਟ ਕਰੋ।
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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