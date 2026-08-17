ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 12:40 PM IST
ਬਦਲਦੇ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਸਹੀਂ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਸੈਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
- ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਲਾਦ, ਕੱਚੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਤਾਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਬੁਖਾਰ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਬਡੀਗਰ, ਬੀਡੀਆਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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