ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
AN EASY WAY TO COPE WITH STRESS: ਤਣਾਅ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਤੱਕ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਕਰੀਅਰ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  1. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਘਾਟ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਬੱਈਆ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਰਟੀਸੋਲ, ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਅਤੇ ਨੋਰਾਡ੍ਰੇਨਾਲੀਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਬੱਈਆ ਚੌਧਰੀ

ਤਣਾਅ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

  1. ਤਣਾਅ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  6. ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  7. ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  8. ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨੱਚਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
  2. ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਥੈਰੇਪੀ (CBT) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

