ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲਈ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ...
Published : May 12, 2026 at 3:06 PM IST
VALLEY FEVER SYMPTOMS: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 37 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਕੋਲਾ ਦਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।
ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਇੱਕ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਕਸੀਡਿਓਇਡਜ਼ ਨਾਮਕ ਉੱਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ, ਧੂੜ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਹਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ), ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੀਜਾਣੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਫਲੂ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕੋਕਸੀਡਿਓਇਡਜ਼ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
- ਕੋਕਸੀਡਿਓਇਡਜ਼ ਇਮੀਟਿਸ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਕਸੀਡਿਓਇਡਜ਼ ਪੋਸਾਡਾਸੀ: ਇਹ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਟੈਕਸਾਸ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੱਧ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਕੋਕਸੀਡਿਓਮਾਈਕੋਸਿਸ ਲਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਬਰ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਲੂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਬੁਖ਼ਾਰ
- ਖੰਘ
- ਥਕਾਵਟ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ
- ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਧੱਫੜ
- ਦਰਦਨਾਕ ਗੰਢਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੋਕਸੀਡਿਓਮਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
- ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ
- ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਖੰਘਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਬਲਗ਼ਮ ਨਿਕਲਣਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਿਊਲ, ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ, ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਗਰ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
- ਲੱਛਣ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧੱਫੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
- ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਲੱਤਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
- ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-