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ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ! ਸਮੇਂ ਰਹਿਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ, ਤਾਂ...

ਟਿੰਨੀਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TINNITUS SYMPTOMS
TINNITUS SYMPTOMS (ETV Bhaa)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2026 at 12:43 PM IST

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TINNITUS SYMPTOMS: ਟਿੰਨੀਟਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਟਿੰਨੀਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿੰਨੀਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਨੀਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੀਂਦ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਭੂਸ਼ਣ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੰਨੀਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ Hearing aids

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ Hearing aids ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Hearing aids ਬਾਹਰੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀ VA/DoD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 2026 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਹਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋ।

CBT: ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਪਸ਼ਨ

ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਚੇਨੀ, ਚਿੰਤਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CBT ਇਲਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। CBT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਜ਼ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿੰਨੀਟਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। CBT ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ CBT ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿੰਨੀਟਸ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਦਾ, ਤਾਂ ਟਿੰਨੀਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

ਸਾਊਂਡ ਥੈਰੇਪੀ: ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਟਿੰਨੀਟਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਥੈਰੇਪੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸੰਗੀਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਾਈਟ ਨਾਇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਟਿੰਨੀਟਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੈਰੇਪੀਟਿਕ ਸਾਊਂਡ ਟਿੰਨੀਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਂਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ CBT ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਨੀਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਊਂਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਿੰਨੀਟਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਜੇਕਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਲਸਟਾਈਲ ਟਿੰਨੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਟਿੰਨੀਟਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਸਟਾਈਲ ਟਿੰਨੀਟਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ MRI ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ MRI ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਟਿੰਨੀਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ?

ਟਿੰਨੀਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਚੇਨੀ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿੰਨੀਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

  1. ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਾਊਡ ਲਗਾਓ
  2. ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋ
  3. ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
  4. ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ
  5. ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਟਿੰਨੀਟਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
  6. ਜੇਕਰ ਨੀਂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
  7. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚੀਹੀਦੀ?

  1. ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ।
  2. ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੰਨੀਟਸ ਹੋਣਾ।
  3. ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਅਵਾਜ਼
  4. ਟਿੰਨੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
  5. ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
  6. ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
  7. ਸਿਰ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੰਨੀਟਸ ਹੋਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MRI ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ

ਟਿੰਨੀਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਈ CBT ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tinnitus/symptoms-causes/syc-20350156

https://www.nidcd.nih.gov/health/tinnitus

https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/14164-tinnitus

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