ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੈਂਪ, ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗ਼ਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : June 16, 2026 at 9:57 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਉਮਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੀ ਹੈ?
ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਤਲੇ ਵਾਲਾ ਥਾਇਰਾਇਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਤਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਪਤਲੇ ਵਾਲਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਣਾਅ, ਕਾਲਾਪਣ, ਘਬਰਾਹਟ, ਥਕਾਵਟ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ, ਤਣਾਅ, ਕਬਜ਼, ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ, ਵਾਲ ਝੜਨਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
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