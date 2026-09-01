PCOS ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਬੁਰ੍ਹਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
PCOS ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।
Published : September 1, 2026 at 12:37 PM IST
WHAT IS PCOS: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ PCOS ਪੀਰੀਅਡਸ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। PCOS ਸਿਰਫ਼ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) PCOS ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
50-80% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
PCOS ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ PCOS ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ 80% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PCOS ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਫਿਣਸੀਆਂ, ਅਣਚਾਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। PCOS ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ PCOS ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ
ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
PCOS ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ PCOS ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ, ਭਾਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। PCOS ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰੀਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ
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