ਢਿੱਡ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : April 8, 2026 at 12:57 PM IST
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਲੇਨੀਗਲਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਮੇਘਰਾਜ ਇੰਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਮੇਘਰਾਜ ਇੰਗਲ
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਢਿੱਡ ਦਰਦ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਫੁੱਲਣਾ
- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
- ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਅਸਧਾਰਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ
- ਕੁਪੋਸ਼ਣ
- ਬਦਹਜ਼ਮੀ
- ਕਬਜ਼
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਮੇਘਰਾਜ ਇੰਗਲ
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?
- ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਕੈਂਸਰ
- ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ
- ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
- ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਬਿਮਾਰੀ
- ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ
- ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਉਲਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਦਾ।
ਕੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਖੁਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਇਲਾਜ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੇਜ਼ ਸਾਹ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਚੁਣੋ।
- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।
- ਗੈਸਟ੍ਰੋਪੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਖਾਓ।
