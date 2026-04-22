ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ? (ETV Bharat Graphics Team)
Published : April 22, 2026 at 5:13 PM IST

ਆਦਿਤਿਆ ਅਤਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੈਪੁਰ: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਾਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ

ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਯੋਗਾ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।-ਡਾਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਸਰਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਸਰਨ

ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਚਿੱਕੜ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਸਰਨ

