ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ? ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ...
Published : October 24, 2026 at 6:08 PM IST
PROSTATE CANCER SYMPTOMS: 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ - ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ 'ਬੇਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ' (BPH) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ (ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ...
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ (benign) ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ (malignant) ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ) ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ (Prostatitis) 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ—ਇਹ "ਚੁੱਪ" ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ (ਅਗਲੇਰੇ) ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪੇਡੂ (pelvic region), ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ)।
ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਜੇਨ' (PSA) ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, PSA ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ, PSA ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ...
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਣਾ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟਣਾ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ
ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਸਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
BPH ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਲੀ (urethra) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਮੀ (erectile dysfunction), ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ (prostatitis) ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (anti-inflammatory medications) ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ (aggressive nature) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ' (active surveillance) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਕਟਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (DRE): ਡਾਕਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
PSA ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਹ ਜਾਂਚ 'ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਜਨ' (PSA) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BPH (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਵਧਣਾ), ਕਿਸੇ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ), ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ PSA ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, PSA ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (flow) ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੈਨ (ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ MRI): ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਓਪਸੀ: ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ (diagnosis) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਫੀਨ (ਕੌਫੀ, ਚਾਹ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ—ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਗਲੈਂਡ (ਗ੍ਰੰਥੀ) ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ (urethra) ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਰਜਰੀ (surgical procedure) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ:
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਗਾਂ (urinary tract) ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ PSA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: