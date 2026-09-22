ਆਮ ਭੁੱਲਣਾ VS ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਮ ਭੁੱਲਣਾ VS ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਆਮ ਭੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : September 22, 2026 at 12:53 PM IST
FORGETFULNESS VS DEMENTIA: ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਧਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਦਾਵੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
- ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ, ਬਿੱਲ ਭਰਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਇੱਕਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲੇਵੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MRI, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਹਲਕੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।-ਡਾ. ਦੀਪ ਆਰ. ਫਾਲਡੂ , ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੇ ਨਾੜੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਦੀਪ ਆਰ. ਫਾਲਡੂ , ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
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