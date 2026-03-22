ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਵਾਸੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ IBD ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HEMORRHOIDS SYMPTOMS
By ETV Bharat Health Team

Published : March 22, 2026 at 10:28 AM IST

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋਨਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ (CD) ਅਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ (UC) ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (IBDs) ਹਨ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੋਜ, ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ, ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ IBD ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ IBD ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

IBD vs ਬਵਾਸੀਰ

ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਵਾਸੀਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਆਈਬੀਡੀ)। ਆਈਬੀਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਆਈਬੀਡੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਚੈਟਰਜੀ

IBD ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਪੇਟ ਦਰਦ
  • ਕੜਵੱਲ
  • ਦਸਤ
  • ਕਬਜ਼
  • ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ
  • ਭਾਰ ਘਟਣਾ
  • ਸੁਸਤੀ
  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸ

IBD ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?

IBD ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ। IBD ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। IBD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਚੈਟਰਜੀ

ਬਵਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ?

ਬਵਾਸੀਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼, ਟੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ, ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਬੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ।

ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  2. ਪਾਣੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਟਾਇਲਟ ਸਮਾਂ: ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (IBD) ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਖੁਰਾਕ: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  2. ਆਦਤਾਂ: ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਦਵਾਈਆਂ: ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
  4. ਤਣਾਅ: ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ।

ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ IBD ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?

  • ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ।
  • ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ।
  • ਪੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

