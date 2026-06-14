ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : June 14, 2026 at 1:00 PM IST
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਵੈੱਬਐਮਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੋਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਿਲ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਤੀਬਰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਆਰਾਮ ਦਬਾਅ, ਜਕੜਨ, ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਠੰਢੇ ਪਸੀਨੇ
- ਮਤਲੀ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ
- ਮੋਢੇ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਅਸਧਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ। ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 50% ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ) ਜਾਂ 75 ਮਿੰਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਗਿੰਗ) ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਾਂ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਰਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਵਾਧੂ ਸ਼ੱਕਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
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