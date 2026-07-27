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ਡੇਂਗੂ-ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਡੇਂਗੂ-ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MCD DENGUE ALERT
ਡੇਂਗੂ-ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ? (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 27, 2026 at 5:20 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MCD DENGUE ALERT
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV Bharat/GFX Team)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।-ਡਾ. ਗਲੈਡਬਿਨ ਤਿਆਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ NS1 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਲੇਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੂਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MCD DENGUE ALERT
ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat/GFX Team)

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।-ਡਾ. ਗਲੈਡਬਿਨ ਤਿਆਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

MCD DENGUE ALERT
ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat/GFX Team)

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਫਟਰਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਹੀ , ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ

MCD DENGUE ALERT
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ (ETV Bharat/GFX Team)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਫਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਹੀ , ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ

MCD DENGUE ALERT
ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat/GFX Team)

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.11% ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ?

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

MCD DENGUE ALERT
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ (ETV Bharat/GFX Team)

ਦਿੱਲੀ ਦੇ 35 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਐਚਐਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਸੀਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 171 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 10 ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 45 ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 194 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 13 ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਹਨ।

MCD DENGUE ALERT
ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇ (ETV Bharat/GFX Team)

ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 35 ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।

MCD DENGUE ALERT
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? (ETV Bharat/GFX Team)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਫ਼ਤ IgM ELISA ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਜੀਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਂਟੀ-ਲਾਰਵੇ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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TAGGED:

DENGUE AND MALARIA IN DELHI
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