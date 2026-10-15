ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਛਾਂਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 15, 2026 at 3:08 PM IST
ਹਾਰਮੋਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਾਰਮੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਰਮੋਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਮਰ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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