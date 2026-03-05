ETV Bharat / health

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ 'Sun Ray' ਥੈਰੇਪੀ? ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਚਸ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

By ETV Bharat Health Team

Published : March 5, 2026 at 11:43 AM IST

5 Min Read
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਯੁਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦਮਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਬਜ਼, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਵਾਇਲੇਟ, ਨੀਲ, ਨੀਲਾ, ਹਰਾ, ਪੀਲਾ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ, ਨੂੰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ

ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼, ਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪੀਲੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਬਚਸ

ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ

ਵੇਦ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਗਰ, ਫੇਫੜੇ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਠੰਢਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ.ਬੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਠੰਢਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਸੰਜਮੀ, ਗਠੀਏ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੇਚਕ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਗਰਮ, ਬਲਗਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਗਰਮ, ਬਲਗਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਗਰਮ, ਬਲਗਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਆਯੁਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਚਸ

ਆਯੁਸ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਚਸ

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਕਫ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।-ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਚਸ

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ 7 ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਚਸ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੁਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।-ਡਾ. ਪੰਕਜ ਬਚਸ

ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕਫ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

